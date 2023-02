O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi punido com um jogo de suspensão, na sequência do vermelho visto contra o Marítimo, na jornada 18 da I Liga.

O técnico dos dragões terá ainda de pagar uma multa, após os protestos contra a equipa de arbitragem.

O castigo é aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O adjunto dos azuis e brancos, Vítor Bruno, também expulso, levou igualmente um jogo de castigo.