Pinto da Costa e o mercado. "Não havia necessidade de estar a mexer"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, diz que os dragões não mexeram no plantel durante o mercado de inverno “porque entendemos e o treinador já o disse que o grupo é forte e bom. Não havia necessidade de estar a mexer”.

Pinto da Costa acrescenta que o seu clube não recebeu propostas para venda e a razão é simples: “As pessoas já sabiam a posição que tinha tomado e que transmiti atempadamente a todos os empresários. Não iam perder tempo".

Questionado diretamente sobre Fran Navarro, nome apontado aos azuis e brancos para a próxima temporada, o líder dos dragões fintou o assunto: "Quem é? Onde é que joga? Em que lugar? Pontas-de-lança temos muitos".

Pinto da Costa não deixou, no entanto, de comentar a agitação do mercado, lembrando o caso do Benfica.

“Tentei ver num canal as movimentações, mas durante uma hora só falaram do Enzo. Até cheguei a pensar que havia muitos Enzos e que cada clube tinha vendido um e comprado outro".