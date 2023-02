Dois jovens constituídos arguidos pelo ataque à família de Sérgio Conceição

Dois jovens foram constituídos arguidos no caso do apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição, segundo o Jornal de Notícias.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já identificou um terceiro suspeito que terá ameaçado e atacado o carro da família do treinador portista, que ainda não foi localizado por ter deixado a sua residência.

Segundo a publicação, tratam-se de dois jovens adeptos que pertencem a uma das claques do clube. Foram constituídos arguidos pelos crimes de ameaças e dano qualificado.

Ambos foram interrogados pela PSP, que não colaboraram. A polícia acredita que o caso envolveu entre cinco e seis adeptos. Os dois adeptos, menores de idade, têm ficha policial por roubos, furtos e tráfico de droga.

O ataque aconteceu na noite de 13 setembro, depois da derrota do FC Porto frente ao Club Brugge, por 4-0, no Estádio do Dragão.

No carro seguiam a mulher, Liliana, e dois filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do Porto) e José.

O FC Porto expressou o seu repúdio pelo ataque e lamentou "falta de proteção das autoridades" e apelou a que o autor ou autores do que classifica como um "ato selvagem" fossem rapidamente identificados e responsabilizados.

Mais tarde, Sérgio Conceição assumiu que o ataque "obviamente que o abalou”.

"Foi uma situação que me abalou e abalou a minha família. Aproveito para agradecer o apoio de todos os quadrantes, sem distinção clubística. Nada é mais importante que a minha família. Trocava todas as vitórias pelo bem-estar deles. Não podemos passar a linha entre a vontade de vencer e a estupidez e o inqualificável”, afirmou.

[Em atualização]