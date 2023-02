​“Fran Navarro será um bom reforço para o FC Porto”

Paulo Teixeira, antigo dirigente do FC Porto, aprova a contratação de Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, que está a ser negociado como reforço para a próxima época, como a Renascença anunciou.

Em declarações a Bola Branca, Paulo Teixeira vê com bons olhos já a preparação para a próxima temporada.

“É um bom reforço se vier para o FC Porto. É um assunto que o treinador do FC Porto e a SAD é que têm de decidir. Atualmente o FC Porto tem uma excelente equipa, mas no final da época podem registar-se saídas e este tipo de situação tem em vista preparar a época seguinte. Uma estrutura como a do FC Porto não começa a fazer as coisas no final da época, penso que seja esta a estratégia”, começa por dizer.



O plano do FC Porto vai ao encontro das pretensões do Gil Vicente, que não pretende prescindir de Fran Navarro na luta pela manutenção. A Renascença sabe que os dois clubes negoceiam a transferência do ponta de lança, de 24 anos, para o Dragão na próxima temporada.



Segundo a CNN Portugal, o Porto oferece cerca de oito milhões de euros. Na terça-feira, o treinador do Gil Vicente assegurou que Navarro não sai esta época. "Sim, tenho essa garantia", disse Daniel Sousa, em declarações à Sport TV, após a derrota (2-1) com o Paços de Ferreira.

O FC Porto joga esta quarta-feira na Madeira com o Marítimo. Com o Benfica a fugir na liderança do campeonato, os azuis e brancos estão obrigados a vencer.

”Com o atual momento do campeonato, o FC Porto está impedido de perder pontos. A distância para o Benfica poderá significar muito, poderá significar pouco, e o FC Porto tem de cumprir com a sua obrigação e ganhar no Funchal”, acrescenta.



Paulo Teixeira, antigo dirigente do FC Porto, espera que a recente conquista da Taça da Liga seja consolidada com uma vitória sobre o Marítimo: “Já ganhámos tudo em Portugal, há quem diga que ainda faltam uns torneios em Lisboa, mas essas são outras contas. O FC Porto tem um palmarés que o levam a ser um clube vencedor que tem sempre a obrigação de ganhar. Estou convencido que o FC Porto vai estar na luta pela conquista do título", termina.

O Marítimo-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.