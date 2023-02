FC Porto negoceia Fran Navarro com o Gil Vicente para a próxima temporada

Na terça-feira, o treinador do Gil Vicente assegurou que Navarro não sai esta época . "Sim, tenho essa garantia", disse Daniel Sousa, em declarações à Sport TV, após a derrota (2-1) com o Paços de Ferreira.

O plano do FC Porto vai ao encontro das pretensões do Gil Vicente, que não pretende prescindir de Fran Navarro na luta pela manutenção. A Renascença sabe que os dois clubes negoceiam a transferência do ponta de lança, de 24 anos, para o Dragão na próxima temporada.

O destino de Fran Navarro deverá passar pelo FC Porto. Ao que a Renascença apurou, os dragões negoceiam com o Gil Vicente a contratação do goleador espanhol para a próxima temporada.

Goleador extra-grandes



Fran Navarro é o segundo melhor marcador da I Liga, com 11 golos em 18 jornadas. Está atrás do benfiquista Gonçalo Ramos (12) e à frente do portista Mehdi Taremi (dez). Em todas as competições, esta época, o espanhol regista 16 golos e duas assistências em 27 jogos.

Desde que se juntou ao Gil Vicente, na temporada passada, proveniente do Valência, Navarro leva 32 golos e duas assistências em 62 encontros.

O Gil Vicente luta pela manutenção na I Liga. Os galos encontram-se na 15.º posição, imediatamente acima da linha de água, com 18 pontos, mais quatro (e também mais um jogo) que o Santa Clara. A equipa açoriana ocupa o 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de despromoção.