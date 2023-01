Sérgio Conceição: "A margem de erro do FC Porto é mínima"

O Marítimo está no penúltimo ligar e, se vencer, ultrapassa o Santa Clara, colocando-se em posição de "play-off". A equipa, agora treinada por José Gomes, venceu os últimos dois jogos realizados em casa, tendo batido o Sporting no primeiro.

"O Marítimo melhorou com José Gomes, tem duas vitórias em casa, uma sobre o Sporting, outra sobre o Estoril. Está num bom momento, tem jogadores com uma qualidade que não condiz com o lugar que a equipa ocupa na tabela. É uma equipa com intensidade interessante, agressiva no jogo, muito pressionante. Temos de estar no máximo para conseguir a vitória", avisa.