Mercado "tranquilo" no Porto, como Sérgio Conceição gosta

O treinador do FC Porto está feliz pela serenidade com que passam os minutos até ao fecho do mercado de transferências de janeiro.

Sérgio Conceição tem conversado com Pinto da Costa e a indicação que tem é que será "um fim de mercado tranquilo" para os dragões. "Tudo o que seja não sair é importante. Foi mais sereno este ano. Gosto mais desta forma de estar no mercado", comenta o técnico.

Sérgio está "contente" com o grupo e não prevê mudanças no plantel. Não entrará ninguém e no que a saídas diz respeito, para lá de Fernando Andrade, a caminho da Arábia Saudita, não deverá acontecer mais transferências.