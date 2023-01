Rui Óscar: “Taça da Liga moraliza FC Porto, mas não pode facilitar na Madeira”

Rui Óscar, antigo defesa de Marítimo e FC Porto, adverte para o risco que representaria para os portistas a transposição para os Barreiros da euforia pela conquista da Taça da Liga.

Os dragões estarão “moralizados”, mas os insulares “estão a precisar de pontos urgentemente” e os jogos na Madeira “são sempre complicados e o Porto costuma sentir dificuldades”.

“O FC Porto não pode facilitar na Madeira, não pode perder o comboio do campeonato. Já está a alguns pontos do Benfica e de certeza que não quererá perder mais pontos. A conquista da Taça da Liga moraliza ainda mais a equipa, que não pode vacilar. Ainda assim, vai ser difícil, como sempre foi”, diz, em Bola Branca.

Apesar do desgaste da "final four" da Taça da Liga, o antigo defesa Rui Óscar acredita que Sérgio Conceição vai apresentar nos Barreiros o onze mais forte do FC Porto.

“FC Porto pode rodar um ou outro jogador, mas penso que a espinha dorsal estará lá, porque não podem arriscar perder mais pontos. Vão jogar na máxima força”, explica, em entrevista à Renascença.

O treinador José Gomes tem saldo positivo no Marítimo. Em quatro jogos, perdeu em Vizela, empatou em Vila do Conde e, nos Barreiros, derrotou Sporting e Estoril. O barco insular parece estar a encontrar rumo depois de um arranque de temporada sem norte.

“O Marítimo tem tido muitas alterações. A época não começou nada bem e, moralmente, os jogadores vão-se abaixo, porque a confiança é pouca. Mas como vêm de uma vitória, pode ser que ganhem outro ânimo”, analisa Rui Óscar.

O Marítimo-FC Porto está agendado para as 19H00 desta quarta-feira, na Madeira. O encontro da jornada 18 tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.