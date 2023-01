Sérgio Conceição. “Ganhámos mais um título que vai para o museu”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, está satisfeito pela conquista da primeira Taça da Liga pelos dragões.

"Ganhámos. Penso que era importante. As finais ganham-se. Houve bons momentos”, referiu.

Sérgio Conceição explicou: “Nos primeiros 10/15 minutos marcámos, tínhamos definido não ir buscar o Sporting como fazemos. Estávamos a definir mal a zona de pressionar onde o Porro estava numa zona baixa e Wendell muito alto, o que com Edwards nas costas obrigava Eustáquio a sair. Bons 30 minutos do Sporting, mas também a minha equipa devia ter interpretado as coisas de outra forma”.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões acrescenta: “Não me lembro de ocasiões do Sporting na segunda parte. Ficou mais fácil com expulsão, mas foi vitoria justa".

"Este troféu é um título. Quando iniciámos a época traçamos objetivos e se diariamente metermos tudo o que é a dedicação, ambição, trabalho no máximo. Não faz sentido desvalorizar troféus. Estou só contente, porque ganhámos mais um título que vai para o museu", acrescentou.

O FC Porto derrotou o Sporting por 2-0 e conquistou a sua primeira Taça da Liga. Este é o nono título de Sérgio Conceição como treinador pelos azuis e brancos.