Taça da Liga. Sérgio Conceição deseja "as maiores felicidades" a João Pinheiro e ao VAR

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deseja "as maiores felicidades" à equipa de arbitragem, liderada por João Pinheiro, e a Tiago Martins, videoárbitro (VAR) da final da Taça da Liga, frente ao Sporting.

No Sporting, a grande incógnita é a utilização de Pedro Porro, que está de saída para o Tottenham, por 45 milhões de euros. Sérgio Conceição admite que preparar o jogo com o espanhol ou com Ricardo Esgaio é diferente, pelas características de cada um, assim como seria com um ataque Trincão-Edwards-Paulinho ou Trincão-Pote-Edwards.

"Temos de preparar o jogo olhando, primeiro, para a organização coletiva e, depois, para cada jogador. Temos de perceber o que vai acontecer dentro das características do Sporting", sustenta o técnico portista.



Em relação ao Porto, Grujic continua indisponível, ao contrário de Evanilson, que "já está a trabalhar com o grupo, mas precisa de tempo".

"No final do jogo, não vou falar do tempo de descanso"



Após a meia-final com o Académico de Viseu, Sérgio Conceição afirmou que não era "justo" o FC Porto ter menos 24 horas de descanso que o adversário, que jogou no dia anterior. Questionado sobre isso, o treinador explica que a questão "não tem a ver com o Sporting".

"O Sporting já esteve do outro lado", lembra Sérgio, que salienta que o problema é geral, ou seja, quando é disputada uma final, as duas equipas, sejam quais forem, deviam ter o mesmo tempo de descanso: