Sérgio dá os parabéns a Rúben. "Que ganhe muitos títulos, menos os que disputo com ele"

Sérgio Conceição terá sido das primeiras pessoas, esta sexta-feira, a dar os parabéns a Rúben Amorim, que completa 38 anos de idade.

Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto deseja muitos sucessos ao treinador do Sporting, com uma condição.

"Dou os parabéns ao Rúben. Que tenha um percurso fantástico, cheio de títulos, menos aqueles que eu disputo com ele. Aí já não lhe desejo tanto", atira, com um sorriso.

Sérgio Conceição terá oportunidade de dar pessoalmente os parabéns a Rúben Amorim, ainda que atrasados, no sábado.

FC Porto e Sporting defrontam-se na final da Taça da Liga, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.