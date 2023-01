Evanilson treina condicionado antes da final da Taça da Liga

Evanilson evoluiu para treino integrado condicionado, esta sexta-feira, na última sessão de preparação do FC Porto para a final da Taça da Liga.

Na conferência de antevisão do jogo com o Sporting, Sérgio Conceição revelou que o avançado brasileiro "já está a trabalhar com o grupo, mas precisa de tempo". Apesar de estar disponível, continua em dúvida.

Quem continua indisponível é Marko Grujic. O médio sérvio realizou tratamento, assim como o guarda-redes Francisco Meixedo.

A final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, está marcada para sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.