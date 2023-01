A teoria dos penáltis segundo Sérgio Conceição

O FC Porto não treinou grandes penalidades nas vésperas da meia-final e da final da Taça da Liga. Sérgio Conceição explica porquê.

Antes de defrontar o Académico de Viseu, o treinador do FC Porto justificou a opção com superstição. "Das últimas vezes treinei e perdemos", esclareceu, em alusão, às duas meias-finais e duas finais perdidas nos penáltis entre 2017/18 e 2018/19, todas diante do Sporting.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da final, frente aos leões, Sérgio confidencia que voltou a não treinar as grandes penalidades e dá uma nova explicação, agora apoiada na psique:

"Treinar penáltis faz parte das unidades de treino. Mas eu acho que treinar penáltis na véspera de um jogo [significa que] quem bate bem, se falha, vai com um pensamento para o jogo que é de evitar. Não é na véspera de uma final que se vai treinar penáltis. Isso vai-se treinando."

FC Porto e Sporting defrontam-se, para a final da Taça da Liga, no sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.