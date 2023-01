O luso-guineense Serif Nhaga foi oficializado como novo jogador do Paris Saint-Germain, esta quinta-feira.

O lateral-esquerdo, de 17 anos, estava na formação do FC Porto desde 2019, no entanto, as duas partes não chegaram a acordo para a renovação. Agora, ruma a França, com contrato de formação até 2025.

Na temporada passada, Nhaga fez 28 jogos e nove golos pelos sub-17 do FC Porto e cinco jogos e um golo pelos sub-19.