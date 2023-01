Jorge Andrade: “Conceição prometeu Taça da Liga a Pinto da Costa, pode ser desta”

Jorge Andrade, antigo jogador do FC Porto, considera que “não existe favoritismo” no clássico da final da Taça da Liga. O que identifica é uma clara “ambição”, do lado dos dragões, que querem vencer a competição pela primeira vez, e do Sporting, que “quer defender o título”.

“Sérgio Conceição já prometeu ao presidente [Pinto da Costa] várias vezes este título, que é o único que lhe falta. Pode ser que seja desta”, projeta o antigo internacional português, em entrevista a Bola Branca.

Apesar disso, o antigo central não acredita que haja uma pressão maior do lado do FC Porto. É “igual para o dois”, ainda que por motivos diferentes, indica, porque “para os grandes há sempre pressão”.