Bilhetes para a final da Taça da Liga vendidos em exclusivo por Sporting e FC Porto

Os leões chegaram à final ao vencerem o Arouca, por 2-1, na terça-feira. No dia seguinte, o FC Porto derrotou o Académico de Viseu, por 3-0.

Os bilhetes para ambas as meias-finais foram vendidos através da plataforma da Liga Portugal. No seu site oficial, o organismo dá conta da inexistência de ingressos para o jogo. Mantém, no entanto, que estes podem ser adquiridos, até sábado, na bilheteira do estádio e na Fan Zone, que foi montada no Jardim Luís de Camões, em Leiria.

A Liga Portugal informa, ainda, que disponibilizará mais informações sobre a bilhética até à hora do jogo decisivo entre Sporting e FC Porto.

A final da Taça da Liga, marcada para sábado, às 19h45, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.