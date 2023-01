Sérgio Conceição. “Não é justo chegarmos a sábado e termos menos descanso que o adversário”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, critica a Liga por ter menos horas de descanso que o Sporting para a final da Taça da Liga.

“Temos menos 24 horas de descanso do que o adversário. Acho que, se a Taça da Liga quer mudar alguma coisa, tem de começar por aí. Não é justo chegarmos a sábado e termos menos descanso que o adversário. Mas é o que temos. Vamos olhar para o jogo de sábado, que é uma final e as finais jogam-se para ganhar. Vamos preparar da melhor forma, dentro do possível", disse.

Já sobre o jogo, o técnico dos dragões considera que a sua equipa entrou “bem no jogo, de forma muito forte”.

“O que é bem demonstrativo do respeito que tivemos pelo Académico de Viseu e pelo que têm feito. Foi um jogo entre equipas de patamares diferentes, mas ambas competentes. os primeiros 15 minutos tivemos algumas ocasiões para marcar mais golos, não conseguimos. Numa ou outra perda de bola, o Académico saiu com perigo, ganhou alguma confiança. Sabíamos que o 1-0 era perigoso e tínhamos de continuar a fazer o que fizemos nos primeiros 20 minutos."

Conceição confirma que na estratégia “quisemos dar mais mobilidade, não dar tantas referências na frente. Hoje era o jogo mais importante, porque era o próximo, e tenho confiança total nos jogadores que entraram de início. Estão de parabéns. Fizemos um bom jogo, sólido."

O FC Porto derrotou o Académico Viseu, por 3-0, e está na final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sporting.