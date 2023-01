Sérgio Conceição e Jorge Costa reencontram-se na corrida à final da Taça da Liga

FC Porto e Académico de Viseu disputam vaga na final da Taça da Liga, esta quarta-feira, no reencontro entre Sérgio Conceição e Jorge Costa.

Os dois treinadores andam "amuados" desde um desentendimento, no final da temporada passada, entre Pepe e o antigo defesa-central num jogo entre o FC Porto e o Farense, então treinado por Jorge Costa.

Na antevisão do encontro, na terça-feira, os dois antigos jogadores e companheiros no FC Porto desviaram-se do tema.