Zaidu pronto para o regresso no FC Porto

Zaidu está preparado para regressar à competição no FC Porto. O lateral esquerdo lesionou-se a 1 de novembro, no jogo com o Atlético de Madrid, e ainda não regressou à competição.

No sábado já esteve em Guimarães com a equipa, mas não foi inscrito na ficha de jogo. Zaidu, de acordo com a informação disponibilizada pelo FC Porto, faz treino integrado condicionado e poderá voltar ao ativo na meia-final da Taça da Liga, com o Académico de Viseu, em Leiria, na quarta-feira.

Ainda fora das contas de Sérgio Conceição continuam Evanilson e Francisco Meixedo, em tratamento às respetivas lesões. O Porto volta a treinar esta terça-feira, na véspera do encontro com o Académico de Viseu, equipa que não perde há 20 jogos.

O jogo está agendado para as 19h45 de quarta-feira, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.