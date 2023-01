"Taça da Liga terá um sabor diferente, porque nunca a conquistámos"

Otávio assume que a conquista de Taça da Liga "terá um sabor diferente" para os jogadores do FC Porto. Apesar desta equipa já ter conquistado títulos importantes, falta este troféu no museu e todos pensam em entrar na história do clube.

"Queremos conquistar todos os títulos. Este terá um sabor diferente, porque nunca o conquistámos", afirma o jogador, em declarações publicadas pela Liga.

Otávio prevê "um jogo difícil" frente ao Académico de Viseu, da II Liga, e considera que será uma partida "sem favorito". "O Académico de Viseu vem de muitos jogos sem perder, têm feito bons jogos e bons resultados", assinala, numa referência à série de 20 jogos que a equipa de Jorge Costa atravessa, sem qualquer derrota.



A meia-final da Taça da Liga, entre Porto e Académico de Viseu, realiza-se na quarta-feira, às 19h45, em Leiria. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.