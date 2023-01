Académico de Viseu vai “entrar para ganhar” ao FC Porto

Pedro Bessa, diretor desportivo do Académico e com passagem, enquanto jogador, pela formação do FC Porto, promete luta pela vitória na Taça da Liga. Há “boas expectativas” para um jogo de importância redobrada para o conjunto da cidade de Viriato.

“É provavelmente o jogo mais importante da história do Académico de Viseu. Vamos encará-lo da forma como temos encarado até aqui: com seriedade e humildade. Vamos defrontar um FC Porto fortíssimo, sabemos que é um jogo muito difícil, mas vamos entrar no jogo para ganhar”, diz, em Bola Branca.

Os viseenses defrontam os dragões na segunda meia-final da Taça da Liga, na quarta-feira, em Leiria, às 19h45.

Pedro Bessa sublinha que o objetivo “não está atingido”, mas estar na "final four" “já é uma vitória”. Agora têm uma “pequena hipótese” de chegar à final e querem “agarrá-la”, ainda que saibam das dificuldades que têm pela frente.