Sérgio Conceição. “Podíamos ter feito um segundo golo, pelo menos"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que a sua equipa deveria ter sido “mais eficaz em termos ofensivos” na partida contra o Vitória Guimarães.

“É um jogo historicamente difícil para todos os que aqui vêm. O Vitória tem sempre equipas competitivas, o ambiente no estádio é difícil. Devíamos ter sido mais eficazes em termos ofensivos, se definíssemos melhor nas oportunidades que tivemos. Podíamos ter feito um segundo golo, pelo menos”, refere.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões acrescenta: “Depois há uma bola parada, um lance confuso que pode causar um dissabor. Criámos, controlámos o jogo, mas o Vitória não fez nenhum remate enquadrado”.

“Foi um jogo competente, por vezes com alguns momentos que não queríamos, porque não estivemos tão bem na zona de definição. Valeu pelo espírito, a atitude muito positiva. Às vezes não se ganha com nota artística, é assim", disse.

Já em relação a uma aparente irritação com o avançado Toni Martínez, Conceição explicou: "Tem a ver com pequenos pormenores que me saltam à vista. Que normalmente peço aos jogadores. São coisas que acontecem no jogo, é o momento. Irrito-me. Ainda bem que o árbitro não pensou que era para ele. Se não, estava a sujeito a levar amarelo”.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Vitória por 1-0, com golo de João Mário.