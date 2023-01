Sérgio Conceição: "Temos tido desatenções que não são normais"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assume que a equipa tem "tido desatenções que não são normais" e que têm custado pontos que "podem custar o campeonato".

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Vitória de Guimarães, Conceição puxa a fita atrás, recordando o empate com o Casa Pia.

"Pode haver algum relaxamento depois de uma vitória. É o momento em que temos de estar mais alerta. Se ganharmos um jogo, é preciso dar continuidade. É nos melhores momentos que nos distraímos. Não podemos fazer isso, porque isso custa pontos e pontos podem custar o campeonato. Temos tido algumas desatenções que não são normais, nomeadamente nos jogos fora de casa", atira.



A deslocação a Guimarães é "historicamente difícil" para os dragões e Sérgio espera mais um jogo complicado.

"Espero um jogo difícil. Nos jogos fora temos tido mais dificuldades e é um Vitória que, não estando numa boa fase de resultados, é bem treinado e com princípios de jogo interessantes. Vai ser difícil de certeza. O Anderson não vai jogar, mas têm várias soluções, pode jogar o André Silva no corredor central", atira.

Reencontro com Moreno

Manuel Machado afirmou que "há algo de Sérgio Conceição em Moreno". Confrontado com esta opinião, o treinador do Porto recorda que trabalhou com o atual treinador vitoriano.

"Ele foi meu jogador. Ele era, tal como o nosso pepe, um jogador que trabalhava de forma muito séria e competitiva. A nível de treinador só conheço do que está a fazer esta época, não é um conhecimento profundo. Está a dar os passos certos porque vejo o nível da equipa dele", termina.