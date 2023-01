Menos minutos, igual importância. "Pepê é um titular do FC Porto"

Pepê começou os últimos cinco jogos no banco do FC Porto, mas Sérgio Conceição continua a olhar para ele como "um titular do FC Porto".

O avançado brasileiro foi uma das figuras da primeira metade da temporada dos dragões, mas tem tido mais dificuldade em afirmar-se no regresso do campeonato. A última titularidade foi a 16 de dezembro, na Taça da Liga, frente ao Vizela. Desde então, seguiram-se cinco jogos como suplente utilizado.

Conceição explica a perda da titularidade com a afirmação de Galeno e João Mário.

"O Galeno tem estado muito bem e o João Mário também. O Pepê não está a jogar, mas é um titular do FC Porto. Talvez no fim da época as coisas sejam diferentes. Jogando de início ou entrando, ele é sempre extremamente importante para nós e é dos jogadores mais talentosos com quem já trabalhei", explica.

Pepê, de 25 anos, leva três golos e seis assistências esta época, em 29 utilizações.