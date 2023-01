Pepe é para testar ano a ano, com lugar reservado na estrutura do FC Porto

Jorge Amaral considera que o futuro de Pepe no FC Porto está a ser preparado por Pinto da Costa, que lhe reserva um papel importante. Dentro de campo, contudo, sustenta a tese defendida pelo central: o mais adequado é ir fazendo prova de vida desportiva a cada temporada.

Em declarações a Bola Branca, o antigo guarda-redes projeta "um papel importante num futuro no FC Porto" para Pepe, quando colocar um final na carreira. Para já, o central, que está a pouco mais de um mês de completar 40 anos de idade, tem em mãos uma proposta para renovar contrato por mais duas temporadas, segundo a CNN Portugal. Jorge Amaral salienta que a duração do novo vínculo não é relevante:

"Há uma coisa que eu acho que o FC Porto já tem na cabeça. Penso que Pinto da Costa quer que Pepe vá ter um papel importante num futuro no FC Porto. Por isso, jogar mais um ou dois anos não é importante.

"Importante é a parte desportiva. Um ano de cada vez é extraordinário, até para fazer o jogador sentir-se sem pressão nenhuma. Pepe é muito importante para a seleção e para o Porto, no banco e, especialmente, lá dentro. Vai ser um pouco injusto para os outros centrais, mas Pepe vai ter de jogar, obviamente, e será sempre uma mais-valia", sustenta.

Galeno "transcendente" ofensiva e defensivamente

O ataque do Porto tem um novo rosto, a par de Taremi: Galeno, que neste regresso ao Dragão encontrou o espaço que antes lhe faltara.

Nesta entrevista à Renascença, Jorge Amaral destaca a importância do brasileiro, que tem "ganho paulatinamente o seu espaço, com relevância extraordinária" nas ações ofensivas, sem descurar a ajuda à defesa:

"Tem sido transcendente nas assistências, na velocidade, nos desequilíbrios, apesar de aqui e ali também falhar. Tem sido um jogador diferenciado na frente de ataque. A nova forma de jogar da equipa, com Taremi a baixar, faz com que Galeno tenha muito mais espaço para imprimir velocidade, desequilíbrios e golos. Era isso que faltava, era golos. Tem dado isso ao Porto. E há outro aspeto importante e que agrada ao Sérgio, que é a parte defensiva. Galeno tem vindo a ajudar muito defensivamente, o que é muito importante para a equipa."

Ganhar regularidade e aproveitar oportunidades

O Porto avança para a última jornada da primeira volta do campeonato após triunfo sobre o Famalicão. Segue-se deslocação a um terreno perigoso, ao D. Afonso Henriques, para defrontar um ferido Vitória.

Jorge Amaral lembra que tem faltado regularidade ao FC Porto, que tanto consegue um grande resultado - goleada ao Club Brugge, vitória sobre o Sporting, goleada ao Arouca - como, logo de seguida, tropeça fora - empate com Santa Clara, derrota com Rio Ave, empate com Casa Pia.

"Não tem sido uma equipa muito regular. Espero que tenha servido de exemplo e que o Porto possa chegar a Guimarães e fazer um bom jogo. Essencialmente, meter intensidade no jogo, porque o Vitória vai fazê-lo. Se o Porto não for uma equipa expectante, penso que conseguirá sair com os três pontos, para continuar a pensar no título", assinala.

A cinco pontos do Benfica e a um do Braga, o Porto não depende de si próprio para revalidar o título. Jorge Amaral sublinha que a equipa de Sérgio Conceição tem de "tentar corrigir" a rota na segunda volta.

"O Porto tem de fazer o seu trabalho e, depois, esperar que Benfica e Braga percam pontos", vinca o antigo guarda-redes do FC Porto.