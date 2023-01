Sérgio Conceição. Apesar da goleada, "não foi dos jogos que mais me agradaram"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não gostou da exibição dos dragões, apesar da vitória folgada (4-1) sobre o Famalicão.

"Não foi dos jogos que mais me agradaram. Permitimos muito ao adversário. Permitimos que os médios jogassem mais do que o que costumamos permitir. Não gostei do conteúdo do jogo. Ganhámos 4-1, com golos bonitos e combinações de qualidade, mas, no global, não gostei deste jogo como de outros", referiu.



Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões acrescentou: "Não gostei muito. Os médios do Famalicão jogaram muito à vontade. Recuperámos a bola, mas a 60 metros da baliza adversária. Normalmente recuperamos a bola noutra zonas”.

Já sobre o empate no dérbi, que permite aproximação dos dragões do primeiro lugar, Sérgio Conceição desvaloriza.

“Não adianta nada se não fizermos o nosso trabalho. Não dependemos de nós e o nosso trabalho, foco e dedicação é o dia a dia e olhar para o próximo jogo. Pensamos no Vitória de Guimarães e é mais uma final para nós. Não olhamos para o lado quando temos trabalho debaixo dos nossos pés e ainda tropeçámos”, referiu.

Os dragões ganharam 4-1 e recuperaram dois pontos para o Benfica na luta pela liderança do campeonato.