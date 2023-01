Sérgio Conceição quer FC Porto a jogar "sempre com faca nos dentes"

O FC Porto já perdeu mais pontos esta época do que em toda a temporada passada. O treinador Sérgio Conceição diz que o ano passado foi excecional, mas é preciso fazer um "exame de consciência" e jogar sempre com "a faca nos dentes".



Na antevisão do embate de domingo com o Famalicão, a contar para o campeonato, Sérgio Conceição disse que “a dedicação e qualidade nos treinos é muito boa”, mas por vezes os resultados não aparecem em campo, como aconteceu no empate com o Casa Pia.

"O ano passado foi uma época excecional para nós, só perdemos um jogo. Este ano já perdemos mais pontos do que nós gostaríamos e aquilo que nos diz a qualidade da nossa equipa. Temos que refletir. Temos que olhar e fazer exame de consciência para perceber o que não está a correr tão bem. Já falamos sobre isso, nós, grupo de trabalho”, afirmou o treinador campeão nacional.

Sérgio Conceição já fez autoanálise e garante que identificou o motivo para a maior perda de pontos. “Eu já percebi e já falei com os jogadores sobre o porquê de perdemos esses pontos onde não é normal”, disse.

"Épocas em que as equipas são campeãs sem derrotas é muito difícil, porque cada vez mais temos treinadores e equipas com competência e já não existe o tempo das vacas gordas, onde tínhamos equipas fenomenais. Quando temos um ou outro jogador que sai fora da caixa - e não é só o Porto - somos um país vendedor. Da equipa que comecei no FC Porto em 2017 e a que tenho hoje, está o Otávio e o Marcano. É muito por aí, associado ao brilho no olho”, sublinhou.

"Só temos que nos preocupar connosco"



Sérgio Conceição foi também questionado sobre o dérbi de Lisboa, entre Benfica e Sporting, marcado para domingo, que pode ser importante para as contas do campeonato.

“Que seja um bom jogo, ganhe a melhor equipa, só temos que nos preocupar connosco", declarou o treinador do FC Porto.

O FC Porto - Famalicão está marcado para domingo, às 20h30. O jogo da 16.ª jornada da I Liga tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Benfica lidera com campeonato com 40 pontos, seguido do Braga com 34 e do FC Porto com 33. O Sporting está em quarto lugar, com 28 pontos.

"Famalicão num bom momento"

Nesta conferência de imprensa, o treinador do FC Porto começou por analisar a equipa Famalicão e deixou elogios à equipa de João Pedro Sousa.

“A equipa do Famalicão está num bom momento, tem um treinador competente e jogadores jovens com muita qualidade. É uma equipa bem organizada, não precisa de muitas oportunidades para fazer golo”, disse Sérgio Conceição.



Conceição quer jogadores "com faca nos dentes"

O avançado Toni Martinez saltou do banco no jogo da Taça de Portugal, a meio da semana, com o Arouca, e assinou um "hat-trick". O técnico elogiou a atitude do dianteiro espanhol.

"O Toni tem sempre que jogar com a faca nos dentes. Tinha vontade de essa faca ser direcionada a alguém e podia ser contra uma pessoa [risos]. Se jogarem sempre dessa forma, têm mais possibilidades de jogar mais e ser protagonistas. O jogo não corre sempre bem e há outras características que têm que estar lá. Não são os golos. A atitude dele no jogo tem que ser sempre assim. Para o Toni e para os outros Tonis."

Sérgio Conceição também destacou a importância do defesa central Pepe, que voltou a competir após uma fratura no braço, para o clube e para a equipa.

"O Pepe é extremamente importante para o nosso clube em todos os momentos. Muitas vezes esteve lesionado e foi connosco para estágio. É importante no clube, no balneário, no onze inicial, no banco, na bancada. É um desafio grande manter um jogador de 40 anos ao nível dos melhores do mundo. É um jogador excecional."