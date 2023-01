"FC Porto não pode falhar frente ao Famalicão"

José Alberto Costa diz que o FC Porto tem de aproveitar a possibilidade de ganhar pontos a Benfica e/ou ao Sporting nesta jornada, em que há dérbi de Lisboa. E para ter rendimento máximo terá de vencer o Famalicão.

"Há um Benfica-Sporting e há a possibilidade de uma ou de as duas equipas perderem pontos, que pode ser aproveitada pela equipas mais atrasadas, como é o caso do FC Porto. Por outro lado, o Porto tem necessariamente que vencer, se quiser reduzir a desvantagem que tem na classificação. Nestas circunstâncias, em que o Porto não pode falhar, normalmente é a equipa que menos falha em relação a outras equipas. Acredito que o Porto, a jogar em casa, é favorito, mas vai ter um adversário que está a melhorar com a troca de treinador", avisa o treinador, em entrevista à Renascença.

Para conseguir vencer, o antigo jogador dos portistas e antigo treinador do Famalicão, recomenda aos dragões que tentem resolver o jogo o mais cedo possível.



"A tática do Porto só pode ser uma, que é marcar o mais cedo possível. Já o Famalicão pode entrar para surpreender o Porto, mas acredito que nesta fase vá entrar só a pensar em defender", afirma.

Nestas declarações à Renascença, José Alberto Costa elogia o trabalho de Sérgio Conceição, e considera que o Porto deve manter o treinador por muitos anos. Isto apesar de compreender que sucesso também o pode deixar mais perto da saída para um clube de maior dimensão.

"O Sérgio Conceição já faz parte da história do FC Porto por aquilo que conquistou ao longo dos anos, está no topo da história. Não é por acaso que se compara com o Pedroto, e considero que o passou com grande mérito. Tudo o que seja manter o Sérgio o maior tempo possível no comando da equipa, será benéfico para o FC Porto. Como é óbvio, quanto mais êxito tiver, mais perto estará de sair do FC Porto, porque é um treinador competente", conclui.

O FC Porto-Famalicão, a contar para a 16.ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.