Pepe como as pilhas. Está para durar

O central João Paulo, também ele um testemunho de longevidade, tem a convicção de que Pepe vai prolongar a carreira por mais alguns anos. Irá ser assim, enquanto se sentir útil, considera o seu antigo companheiro de equipa no FC Porto, em entrevista à Renascença. O central, que aos 41 anos joga no Castrense, dos distritais de Leiria, não duvida que o internacional português, com 39 anos e em fim de contrato com o FC Porto, vai continuar a jogar ao mais alto nível. "O Pepe é um jogador diferenciado e vai demonstrando que quer mais e ser melhor. É um jogador com quem tive o prazer de jogar [em 2006/07, no FC Porto] e é um grande exemplo a seguir. Não sei quantos anos irá jogar mais, porque as lesões nesta idade têm no fator psicológico o mais importante. O Pepe tem demonstrado que não se sente a mais e é o melhor central a jogar em Portugal. Por isso, se as lesões não aparecerem vai ainda jogar mais alguns anos", acredita.

Recentemente surgiram rumores de que Pepe poderia ir para o Al Nassr, por indicação de Cristiano Ronaldo. João Paulo acredita que o central pode acabar a carreira no FC Porto, mas se houver uma proposta extraordinária, admite, pode pensar duas vezes sobre o seu futuro. "Acredito que o Pepe vai terminar a carreira no FC Porto. Sabemos que nesses países os salários são uma motivação extra, ainda por cima para um jogador que está em final de carreira. Se aparecesse uma proposta dessas ele poderia pensar, mas acredito que ele e a família estejam estabilizados no Porto e deve ficar. Mas se aparecer a proposta, ele pode pensar no que vai fazer no seu futuro", refere, nestas declarações a Bola Branca.

Pepe, que completa 40 anos em fevereiro, está em fim de contrato com o FC Porto. O internacional português regressou à competição, na quarta-feira, no jogo da Taça de Portugal, frente ao Arouca, que os dragões venceram, por 4-0, carimbando a passagem aos quartos de final da prova. Pepe sofreu uma lesão no jogo de Portugal com Marrocos, no Mundial do Qatar e foi operado ao braço esquerdo. Entrou na segunda parte do jogo com o Arouca e fez os primeiros minutos em 2023.