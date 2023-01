João Paulo: "FC Porto não desiste da luta pelo título"

Bicampeão nacional pelo FC Porto, em 2007 e 2008, João Paulo avisa a concorrência para continuar a contar com os dragões. O Benfica lidera o campeonato, com sete pontos de vantagem sobre o Porto e seis sobre o Braga, que é segundo classificado, mas, sublinha João Paulo, os azuis e brancos "não vão desistir" da luta pelo título.

"O Porto é aquilo a que habituou as pessoas, nunca desiste. Esteja muitos pontos atrás, ou não, o Porto nunca vai desistir dos seus objetivos. Eu estive lá e aprendia naquela que casa que nunca se atira a toalha ao chão, independentemente da classificação e dos resultados", afirma o antigo jogador do FC Porto, em entrevista à Renascença.



Acresce a esta convicção o facto de no banco estar Sérgio Conceição, "um treinador que cativa e puxa pelos jogadores". João Paulo admite que "o Benfica está forte e confiante", mas reforça que "o Porto não vai desistir".

O FC Porto perdeu dois pontos para o Benfica na última jornada, fruto do empate com o Casa Pia e do triunfo dos encarnados diante do Portimonense. O Braga, que bateu o Santa Clara, ultrapassou os dragões na tabela. Na próxima jornada, a penúltima da primeira volta, há dérbi na Luz, entre Benfica e Sporting. O Porto recebe o Famalicão e o Braga recebe o Boavista.

João Paulo, de 41 anos, ainda está no ativo. Cumpre a quarta época no Castrense, do distrito de Leiria. O central, que se destacou na União de Leiria e foi bicampeão naconal pelo FC Porto, representou outro grande, o Sporting, na época 2002/03. Jogou, ainda, por Vitória de Guimarães, pelos romenos do Rapid Bucareste, pelos franceses do Le Mans, pelos cipriotas do Omonia, do AEL Limassol e do Apollon Limassol. Regressou ao futebol português em 20016/17 para jogar no Marinhense. Está no Castrense desde 2019/20.