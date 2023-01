Sérgio: "Esta é a resposta que temos de dar sempre"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, gostou da atitude da equipa na vitória frente ao Arouca, por 4-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Em declarações à RTP, o técnico compara a entrega da equipa neste jogo e na partida que o Porto empatou frente ao Casa Pia.

"É a resposta que temos de dar sempre. As coisas podem sair menos bem, mas a dedicação, forma de estar e o sentimento de querer sempre mais tem que fazer parte das características da equipa. Somos ambiciosos, se não saírem as coisas como queremos, se tivermos dedicação podemos dar uma resposta diferente do jogo com o Casa Pia", explicou.

Ao intervalo, Conceição tirou Veron para entrar Toni Martínez, que acabou por fazer um "hat-trick" e decidir o jogo. O treinador explica a alteração.

"Havendo pouco espaço e com o Arouca a jogar com a linha baixa, com uma linha de seis e até sete defesas, por vezes, era preciso algum peso na frente. Veron é muito interessante num jogo diferente. Ou metia-o na ala, ou tirava-o ao intervalo e metia um jogador com outras características, que senti que o jogo estava a pedir", explica.