Sérgio Conceição chega aos 300 jogos como treinador do FC Porto

Sérgio Conceição chegou aos 300 jogos como treinador do FC Porto, esta quarta-feira frente ao Arouca, e tornou-se o técnico com mais vitórias na história do clube, superando José Maria Pedroto.

Noite em cheio para Conceição com a goleada por 4-0 nos oitavos de final da Taça de Portugal. O treinador somou a vitória número 216 no comando técnico do Porto, superando as 215 de José Maria Pedroto, em 322 jogos disputados.

No final da partida, Conceição agradeceu a confiança da direção pelos seis anos à frente da equipa principal.

"Agradecer a confiança do presidente, nem tudo foi um mar de rosas nestes seis anos. Tivemos muitos momentos positivos e outros maus. Agradeço a confiança de toda a estrutura e a todos os jogadores, que fizeram de mim melhor treinador, e a todos os departamentos também", diz.

Com oito troféus conquistados - três campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças -, Sérgio aponta a mais vitórias.

" Andamos sempre à procura de mais e é com esse sentimento que vamos já para o próximo jogo aqui com o Famalicão. Agradeço também a paciência para levar comigo, que não é fácil", termina