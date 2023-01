Sérgio Conceição dá o 11 do Porto. Cláudio Ramos mais os 10 que empataram com o Casa Pia

É raro, mas aconteceu. Sérgio Conceição anunciou a equipa que vai entrar de início com o Arouca, na quarta-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Numa mensagem de confiança para o grupo, o treinador mantém os 10 jogadores de campo que empataram no Jamor, com o Casa Pia, no sábado, e só substitui o guarda-redes, como faz habitualmente nas taças.

"Confiança total [no plantel, após o empate com o Casa Pia]. Não haver nenhuma gestão. Vai jogar a mesma equipa que jogou no Jamor, com o Cláudio Ramos na baliza", revela o treinador portista, em conferência de imprensa, esta terça-feira, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Sérgio repete a equipa, mas reforça que o jogo com o Casa Pia foi "menos conseguido". No entanto, retira a carga dramática da perda do segundo lugar para o Braga e o afastamento do Benfica no topo da classificação.

"Foi um jogo menos conseguido. Espero que a equipa tenha uma pontinha de sorte [com o Arouca], que a bola não bata na orelha do defesa, na ponta da bota do guarda-redes (...) Se não estamos no máximo do nosso potencial é difícil ganhar jogos. As equipas contra nós têm capacidade, competência, fecham-se um bocadinho mais atrás e fica mais difícil. É preciso outra diversidade no jogo", observa.

Sérgio destaca o domínio que o FC Porto teve no Jamor, recordando que "o Casa Pia não criou uma oportunidade". "Há dias assim", resigna-se, esperando não assistir a uma repetição do que aconteceu.

A questão em que está empenhado em trabalhar, admite, é na consistência da equipa, que este ano não tem sido tão vigorosa como foi, por exemplo, na época passada, em que o Porto sofreu apenas uma derrota.

"Este ano foi depois de um 3-0 ao Sporting que fomos perder a Vila do Conde; foi depois de uma excelente vitoria contra o Brugge, que fomos empatar ao Santa Clara. Há jogos em que a qualidade e a beleza do jogo podem não ser as melhores, mas são jogos em que temos de dar outro tipo de resposta. Estamos atentos a isso, para sermos mais consistentes, para termos uma época só com uma derrota, como tivemos no ano passado", refere.

É frente ao Arouca que Sérgio Conceição quer repor a consistência desejada. Depois de no final do ano ter goleado o Arouca (5-1), em casa, para o campeonato, o FC Porto recebe esse mesmo adversário, na quarta-feira, para os oitavos de final da Taça.

O treinador portista espera encontrar um Arouca diferente daquele que defrontou na I Liga, mais próximo do "habitual". "Temos de, no mínimo, ser a mesma equipa que fomos no campeonato", afirma, em relação ao comportamento que a sua equipa está obrigada a apresentar.

Depois da derrota sofrida no Dragão, o Arouca venceu o Estoril, em casa, na 15.ª jornada, por 2-0. A equipa treinada por Armando Evangelista está no 7.º lugar do campeonato.

O FC Porto-Arouca é esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.