Porto sem Pepe, Zaidu e Evanilson para a Taça de Portugal

Pepe, Zaidu e Evanilson continuam indisponíveis no FC Porto. Os três jogadores prosseguem os respetivos programas de reabilitação das lesões que os afastam da competição já há algumas semanas.

Pepe faz trabalho de ginásio, Zaidu treino condicionado e Evanilson tratamento. Francisco Meixedo também continua indisponível, a fazer tratamento.

Sem novidades no boletim clínico, Sérgio Conceição realizou o último treino antes do encontro com Arouca, sem estes quatro elementos, e, na conferência de imprensa, anunciou o 11 que vai entrar de início.

"Vão jogar os 10 que jogaram no Jamor [com o Casa Pia] e o Cláudio Ramos", anunciou o técnico. O Porto vai alinhar com Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Uribe, Grujic, Otávio e Galeno; Teremi e Veron.

O Porto-Arouca, para os oitavos de final da Taça de Portugal, é esta quarta-feira, às 20h45. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.