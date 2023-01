Luan Brito marca dois pelo Fluminense e não comenta interesse do FC Porto

Luan Brito, jovem avançado que deverá chegar ao FC Porto durante o mercado de janeiro para inicialmente integrar o plantel da equipa B, esteve em destaque em mais um jogo dos sub-20 do Fluminense.

O jogador saiu do banco ao intervalo do encontro com o Taubaté, a contar para a Copinha, e marcou os dois golos da vitória do Flu, por 0-2. O ponta de lança, de 20 anos, é o melhor marcador da equipa na competição, com três golos.

Em declarações à imprensa, após o jogo, Luan não quis comentar o interesse do FC Porto e remeteu o assunto para os seus representantes. "Isso eu deixo para os meus empresários. Eu estou aqui com o Fluminense, estou focado no dia a dia. Estou com a cabeça aqui no Fluminense", afirma.

Esta temporada, Luan tem três golos, em três jogos pelos sub-20 do Fluminense. Na temporada passada marcou 12 golos, em 26 jogos.