FC Porto visita Casa Pia sem Pepe, Zaidu e Evanilson

Pepe (trabalho de ginásio), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) continuam indisponíveis para Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto orientou o último treino, antes do jogo com o Casa Pia, sem estes três e elementos e também não contou com o quarto guarda-redes do plantel, Francisco Meixedo, também lesionado.

Roko Runje, do FC Porto B, ao contrário do que aconteceu na quinta-feira, não se juntou aos trabalhos da equipa principal. O croata deverá ser opção na equipa B, no sábado, frente ao Académico de Viseu.



Depois de ter encurtado a desvantagem para o Benfica, para cinco pontos, o FC Porto, 3.º classificado - foi ultrapassado pelo Braga, após a vitória dos minhotos frente ao Santa Clara -, visita o 5.º da tabela. O jogo com o Casa Pia realiza-se no Estádio Nacional, em Oeiras, este sábado, às 20h30. A partida, que conta para a 15.ª jornada da I Liga, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.