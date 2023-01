Casa Pia é das saídas "mais difíceis" para o FC Porto

Sérgio Conceição identifica um adversário "bem montado, com bom espírito, sente-se que é uma equipa ligada". É esta a descrição que faz de um adversário que quer ultrapassa, "na caminhada em busca do primeiro lugar".

"Nota-se que é uma verdadeira equipa. Sofre poucos golos, apenas mais um do que Benfica e Porto, e isso demonstra o trabalho que fazem como como equipa. Das equipas recém-promovidas da Europa é a melhor equipa", refere, esta sexta-feira, no Olival, em conferência de imprensa.

O treinador do FC Porto prepara a sua equipa para um dos jogos de maior grau de dificuldade da temporada. Sérgio Conceição diz, mesmo, que o jogo com o Casa Pia é "uma das saídas mais difíceis da temporada".

O Porto encurtou a distância para o Benfica na ronda anterior, para cinco pontos, mas tem continuar "a ir atrás do prejuízo". "A nossa obrigação é ganhar os nossos jogos, porque não dependemos de nós. Este jogo é importante para continuarmos a nossa caminhada em busca do primeiro lugar, mas também pela capacidade do Casa Pia", anota.

O mau arranque de ano do Benfica, com a derrota em Braga (3-0), permitiu a aproximação dos portistas, mas Sérgio Conceição repete que "a verdadeira motivação" não vem daí, mas do trabalho que a equipa faz diariamente.

Depois do Casa Pia, o FC Porto recebe o Arouca, na quarta-feira, para a Taça de Portugal. Neste mês de janeiro, os dragões têm ainda a meia-final da Taça da Liga, com o Académico de Viseu. No horizonte há a possibilidade de realizar sete jogos, contando com a final da Taça da Liga e esse é o objetivo declarado pelo treinador.

O FC Porto joga com o Casa Pia, este sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, a casa emprestada dos lisboetas, que não voltarão esta época ao Pina Manique, como confirmou o presidente do clube, em entrevista à Renascença. A partida, a contar para a 15.ª jornada da I Liga, está agendada para as 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.