"Al Nassr quer fazer equipa para ganhar a Champions, mas está noutro continente"

Sérgio Conceição desvaloriza a notícia sobre o interesse do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, em contratar Pepe. O treinador do FC Porto esclarece que o assunto não foi tema no balneário, mas olha para a pol´ticia desportiva dos sauditas e alerta-os que estão no continente errado.

"O Al Nassr quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não é possível porque eles estão noutro continente", graceja Sérgio Conceição.

Pepe, que completa 40 anos em fevereiro, está em fim de contrato com o FC Porto, mas é um jogador importante para o treinador, que não mostra qualquer sinal de a entender que está preparado para o perder em janeiro.

"O Pepe é demasiado grande, a ligação que ele tem com adeptos, ao clube, à cidade é muito forte. E nem se fala disso [da possibilidade de sair]", reforça Sérgio, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, no Olival.

O internacional português está a recuperar de uma cirurgia ao braço esquerdo e está indisponível, mas, sublinha Sérgio Conceição, "o que está na cabeça dele é o jogo do Casa Pia".

"O Pepe teve a infelicidade de se magoar na seleção e agora temos de recuperá-lo. Mesmo não estando apto para o jogo, é um elemento fundamental para o grupo", acrescenta, repetindo que conta a 100% com ele, como conta com Zaidu e Evanilson, jogadores que também estão a recuperar de lesões.



Pepe, de 39 anos, tem contrato até ao final da época com o FC Porto, tal como Uribe e Marcano. Essa validade, tal como aconteceu noutros casos, também não preocupa o treinador portista. "Os jogadores têm contrato até ao final da época e isso é o que interessa. Têm contrato e o que é importante para mim e para eles é pensar nos nossos objetivos", remata.

O FC Porto joga com o Casa Pia, este sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, a casa emprestada dos lisboetas, que não voltarão esta época ao Pina Manique, como confirmou o presidente do clube, em entrevista à Renascença. A partida, a contar para a 15.ª jornada da I Liga, está agendada para as 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.