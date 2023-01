Presidente do Casa Pia: “FC Porto é favorito, mas tem de o demonstrar em campo”

O presidente do Casa Pia, Victor Franco, coloca a pressão do lado do FC Porto para o jogo da 15.ª jornada do campeonato.

Os gansos recebem os dragões no sábado e, embora o campeão nacional seja favorito, terá de o provar “dentro de campo”.

“Já disse, na brincadeira, aos jogadores: ‘Ainda está 0-0, portanto vamos fazer o melhor possível’. O nosso desejo é não facilitar ninguém, é isso que temos em mente. Eles são favoritos, mas têm de o demonstrar em campo”, diz Victor Franco, em em entrevista a Bola Branca.

Objetivo continua a ser a manutenção

O Casa Pia, promovido da II Liga na época passada, tem sido a equipa revelação desta temporada. Os gansos ocupam o quinto lugar, com 26 pontos, algo que tem excedido as expectativas do presidente.

“As coisas correram muito bem. A minha expectativa nem era esta, não queria andar lá em baixo, mas também não esperava estar tão lá em cima. Estamos todos satisfeitos”, reconhece.

Apesar da boa temporada, o presidente do clube não se deixa levar pelo momento. O objetivo sempre foi a manutenção e nada não vai mudar até que esta esteja garantida.

“No início da época, o objetivo era fazer o máximo de pontos possível, para não termos problemas no final da época. Depois começámos a fazer pontos e ficámos mais descansados. O nosso principal objetivo continua a ser chegar aos 36 pontos, depois vamos ver o que se consegue fazer”, garante.

Não há abordagens pelo treinador

Já o treinador do Casa Pia, Filipe Martins, também tem estado em destaque. O técnico, de 44 anos, assumiu a equipa em 2020 e já conduziu os gansos a 11 vitórias, em 19 jogos, esta época. Números que dão mercado, no entanto, Victor Franco está descansado, porque ainda não houve propostas para “o levar”.

“Uma equipa técnica é boa se os jogadores forem bons e vice-versa, mas o trabalho do Filipe Martins está à vista de todos. Que nós saibamos, ainda não houve tentativas de o levar, neste momento estamos sossegados. Só temos de elogiar o que eles estão a fazer”, conclui.

O Casa Pia-FC Porto, da 15ª jornada, está agendado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Jamor. O encontro tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.