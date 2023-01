FC Porto quer avançado do Fluminense por empréstimo com opção de compra

O FC Porto fez uma proposta de empréstimo com opção de compra por Luan Brito, avançado do Fluminense, segundo o jornal "O Jogo".

A intenção portista é contratar o ponta de lança brasileiro, de 20 anos, por empréstimo de ano e meio (18 meses). A opção de compra seria de três milhões de euros. Inicialmente, Luan Brito jogaria pela equipa B, mas o objetivo é que suba aos A, como já aconteceu com Galeno e Namaso.

Luan Brito é o melhor marcador dos sub-20 do Fluminense em 2021 e 2022, com 26 golos em 59 jogos, embora ainda não se tenha estreado pela equipa principal. Ainda assim, de acordo com "O Jogo", as negociações estão bem encaminhadas para que o jovem avançado siga o mesmo caminho de Evanilson em 2020, do Rio de Janeiro para o Dragão.