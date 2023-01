Pepe submetido a operação ao braço esquerdo

Pepe, defesa do FC Porto, foi sujeito a uma operação no braço esquerdo, depois da fratura sofrida no Mundial do Qatar.

Segundo nota oficial do site dos dragões, a operação teve como objetivo "melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito sofrida ao serviço da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo". A operação teve lugar no Hospital de Santa Maria e foi liderada pelo Dr. Miguel Trigueiros.

Ainda assim, Pepe voltou a treinar condicionado pela manhã.

Pepe, de 39 anos, falhou o jogo frente ao Gil Vicente, para a Taça da Liga, e contra o Arouca, para a I Liga. Está em dúvida para o jogo dos dragões no próximo sábado no terreno do Casa Pia, às 20h30.