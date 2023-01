FC Porto recusa 10 milhões de euros por Toni Martínez

O FC Porto recusou uma proposta do Augsburgo, no valor de 10 milhões de euros, por Toni Martínez, revela o jornal "O Jogo", esta quarta-feira. O interesse dos alemães não é novidade, depois de no verão já terem tentado contratar o jogador, mas em dezembro fizeram nova investida com uma proposta inflacionada.

No entanto, os dragões recusaram a oferta pelo avançado que tem contrato até 2025. O Cádiz também renovou interesse, mas o projeto, de acordo com o jornal, não agrada a Toni Martínez, que não sendo um titular indiscutível no FC Porto, é um jogador utilizado em quase todos os jogos por Sérgio Conceição.

Os campeões nacionais detêm 75% dos direitos económicos do ponta de lança, adquiridos ao Famalicão em 2020, por um valor a rondar os 3,5 milhões de euros. Os minhotos teriam direito a 2,5 milhões de euros, da oferta do Augsburgo, e o Porto ficaria com 7,5 milhões.

Toni Martínez, de 25 anos, cumpre a terceira temporada no FC Porto. Esta época tem seis golos e duas assistências, em 26 jogos.