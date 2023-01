Eurico Gomes: "Não dá muito jeito ao Porto ter Pepe de fora"

Eurico Gomes lamenta a ausência de Pepe, que teve foi operado ao braço esquerdo e estará mais tempo do que o previsto afastado da competição, e reconhece que é uma ausência de peso. No entanto, o antigo central do FC Porto tem a convicção de que a dupla atual, formada por Marcano e Fábio Cardoso, pode dar uma resposta à altura do que a equipa precisa.

"O Pepe é uma referência e não dá muito jeito estar de fora, pelo suporte e conforto que dá a quem joga ao lado dele. Mas o plantel do Porto não tem só 11 jogadores. Há alguém preparado o substituir. O Porto vem de um bom jogo, com um bom resultado, frente a uma equipa, o Arouca, que não tem estado mal. É uma mais-valia ter Marcano, com toda a sua experiência ao lado de Fábio Cardoso", diz o antigo internacional português, em entrevista à Renascença.

Pepe lesionou-se no último jogo da seleção nacional no Qatar, frente a Marrocos, e foi sujeito, na terça-feira, a uma operação ao braço esquerdo, depois da fratura sofrida. O central vê, assim, atrasado o seu regresso à competição. Mantém o seu nome no boletim clínico, a par de Zaidu, Evanilson e Meixedo.

Será sem estes elementos que os campeões nacionais vão jogar com o Casa Pia, no sábado, para a 15.ª jornada da Liga. Os lisboetas estão no 5.º lugar e estão a realizar uma época que serve de "aviso". Todavia, por esse facto, Eurico explica que o Porto estará "alerta".

O antigo central prevê uma exibição sólida da equipa de Sérgio Conceição, que regressou à competição, após o Mundial, em boa forma. Poderá também estar ainda mais motivada, após ter recuperado três pontos para o Benfica, na última jornada. "Houve uma pausa e o Campeonato do Mundo não foi prejudicial para o Porto. Outro fator que ajuda é um Benfica que não apareceu tão bem, após a pausa para o Mundial", observa.

O Casa Pia-FC Porto está marcado para sábado, às 20h30. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.