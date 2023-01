Pepe volta aos treinos no FC Porto

Pepe voltou aos treinos condicionados no primeiro treino do ano para o FC Porto.

O central e capitão de equipa de 39 anos de idade voltou lesionado do Campeonato do Mundo, com uma fratura no braço esquerdo. Falhou o jogo dos quartos de final da Taça da Liga frente ao Gil Vicente e o regresso do campeonato, contra o Arouca.

Pepe está agora em dúvida para o próximo jogo, a deslocação ao terreno do Casa Pia, no próximo sábado.

Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) são os restantes nomes no boletim clínico do FC Porto.



Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.