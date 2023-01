Só Mbappé superou Taremi em 2022. "Foi um ano repleto de grandes momentos"

2022 foi um "ano fantástico" para Mehdi Taremi, que motiva o avançado do FC Porto para atingir objetivos maiores no novo ano. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o avançado iraniano recorda um ano em que conquistou a dobradinha pelo FC Porto e esteve no Mundial do Qatar.

"Foi, de facto, um ano fantástico na minha carreira. Tem sido incrível. Agora quero manter este nível, para poder repetir em 2023", começou por dizer.

Pelo FC Porto, Taremi somou 50 contribuições diretas de golo, quer com assistêncas ou golos. Apenas Kylian Mbappé fez melhor: "É muito bom saber que estou ao lado de alguns dos melhores jogadores da atualidade e é algo que me dá imensa motivação para o futuro, não só para 2023, mas também para 2024 e por aí fora".

Taremi recorda os melhores momentos do ano, quer no FC Porto, como na seleção.

"Foi um ano repleto de grandes momentos. Pude disputar o Mundial, fui campeão com o FC Porto no Estádio da Luz, a casa do Benfica, que é o nosso rival. Eu e a equipa tivemos muitos bons momentos, conquistámos três troféus, que é sempre algo impressionante", atira.

Taremi marcou dois golos no Mundial do Qatar na fase de grupos. Pelo FC Porto, o iraniano soma 18 golos e sete assistências esta temporada, em 23 jogos disputados. O avançado de 30 anos acredita que o Porto pode "fazer algo positivo" na Champions.

"Dou sempre o melhor que tenho, isso é o que posso garantir. Mas vamos ver o que é possível fazer na Liga dos Campeões. A nossa equipa tem muita qualidade e sinto que podemos fazer algo positivo. Vamos ver o que acontece. É muito difícil, já se sabe, a competição é muito dura, mas vamos fazer o melhor que sabemos. Vamos tentar, como fazemos sempre, e ver o que dá", diz.

Depois do primeiro deslize do Benfica no campeonato na última sexta-feira, o FC Porto encurtou a distância para cinco pontos. Taremi mantém o sonho do bicampeonato de pé.

"Ainda faltam 20 jornadas até ao final do campeonato. O mais importante é aquilo que nós fazemos no FC Porto. E isso passa por darmos o melhor que temos para vencer cada jogo. Vamos esperar para ver o que as outras equipas fazem, mas o mais importante, como disse, é que colocamos tudo o que temos em cada jogo, sempre com a vitória no pensamento", termina.