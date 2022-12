Eduardo Luís considera que "Sérgio Conceição personifica a imagem de Pedroto", depois de o atual treinador azul e branco ter igualado o número de vitórias (215) do "Zé do Boné" ao comando do FC Porto.

No final do encontro, Conceição dedicou o triunfo sobre o Arouca ao presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que completava o 85.º aniversário, e considerou Pedroto "o treinador dos treinadores".

"O Sérgio transportou para o Porto a imagem que tínhamos de Pedroto. É alguém que personaliza a imagem de Pedroto", enaltece Eduardo Luís, em declarações a Bola Branca, no dia seguinte ao FC Porto ter goleado os arouquenses na jornada de retoma do campeonato.

Eduardo Luís, antigo defesa do Porto, espera que Pinto da Costa "continue à frente do clube por muitos mais anos, assim a saúde o permita".

Dois desejos de Ano Novo: Taremi e o título

Frente ao Arouca, Mehdi Taremi voltou a estar em destaque, ao fazer um "hat-trick". O iraniano é, hoje, uma das peças fundamentais da equipa de Sérgio Conceição, o que, a juntar à sua presença no Mundial do Qatar fará dele um atacante cobiçado já no próximo mercado de transferências.

Eduardo Luís admite a saída de Taremi em janeiro, embora espere que o avançado, de 30 anos, continue no Dragão.

"Faz golos e assistências e é possível que isso [saída] aconteça", refere o antigo central e lateral portista.

Numa perspetiva mais global, o histórico defesa ainda acredita no título, embora o FC Porto tenha de ganhar todos os jogos e esperar por "escorregadelas" do líder Benfica.

"Sim, é possível, mas quem vai à frente tem sempre vantagem. A margem de erro do Porto é muito pequena e qualquer deslize pode ser fatal. O Porto tem de esperar que o Benfica tenha algum precalço", finaliza.