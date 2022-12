Sérgio Conceição e as 215 vitórias. Técnico lembra "monstro" Pedroto e Pinto da Costa, que "merece todo o protagonismo"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, desvaloriza o facto de ter igualado o recorde de vitórias (215) de José Maria Pedroto nos dragões.

"Eu tenho de me baixar muito para olhar para isso, olhar para Pedroto e para o aniversário do presidente [Pinto da Costa que fez esta quarta-feira 85 anos]. É insignificante para mim. Se a vitória coincidir com o título no final da época, posso ficar mais satisfeito. A vitória, perante um monstro [Pedroto] e num dia que não deve ser comparada, com o aniversário do presidente, que merece todo o protagonismo do mundo por tudo o que conseguiu."

Os dragões golearam o Arouca, por 5-1.