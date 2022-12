FC Porto. Dia de aniversário do “eterno presidente” e de vencer o Arouca para “encetar recuperação”

28 de dezembro. Dia de aniversário de Pinto da Costa e, em 2022, dia de retoma do campeonato para o FC Porto, frente ao Arouca.

Paulo Teixeira, antigo vice-presidente e membro do Conselho Superior do FC Porto, assinala o dia como “marcante” para alguém que ficará na história como o “eterno presidente” do clube.

“É um dia marcante de uma pessoa que dedicou a vida ao FC Porto e com a qual tive o privilégio de trabalhar. Dificilmente, na história de um clube, haverá uma pessoa que tenha o recorde de permanência, títulos e desempenho que Pinto da Costa teve. Por isso, ficará para sempre como nosso eterno presidente”, diz, em Bola Branca.

Os dragões recebem o Arouca esta quarta-feira no primeiro jogo da Liga desde a pausa para o Campeonato do Mundo. Paulo Teixeira não duvida de que a equipa tem condições para superar os arouquenses e “encetar a recuperação”.

“O futebol é uma caixa de surpresas e vimos de um Mundial que parou os campeonatos. Espero que o FC Porto entre de uma forma clara e objetiva e consiga rapidamente conquistar os três pontos. Tem matéria-prima para hoje conseguir ultrapassar o Arouca”, acredita.

O FC Porto ocupa o segundo lugar, oito pontos atrás do Benfica. Apesar da distância, o dirigente vê a mudança do ano como uma oportunidade para voltar a atacar o grande objetivo da época, o campeonato.

“Sabemos que é um caminho difícil, mas o FC Porto está habituado às dificuldades e espero que hoje seja o início dessa recuperação, do início de um ano civil que vai fazer com que se aproxime do Benfica e se torne campeão nacional. É essa a minha esperança e acredito em Sérgio Conceição e no nosso presidente”, explica, em entrevista à Renascença.

Conceição pode igualar Pedroto

Se o FC Porto ganhar ao Arouca, Sérgio Conceição iguala o recorde de vitórias ao leme dos azuis e brancos, de José Maria Pedroto.

Comparações entre o atual e o histórico técnicos dos dragões têm sido traçadas até por Pinto da Costa. Ainda assim, para Paulo Teixeira, Conceição “é um excelente treinador e um excelente ser humano”, mas Pedroto “foi ímpar”.

“Nada pode ser comparado, nem dois irmãos gémeos são iguais. Qualquer um deles ficará na história, mas são personalidades distintas, em épocas distintas e, as pessoas que me perdoem, tenho muita estima por Sérgio Conceição, Pedroto será o nosso eterno treinador”, conclui.

O FC Porto recebe o Arouca, esta quarta-feira, a partir das 21h15. O encontro da 14ª jornada tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.