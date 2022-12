Sérgio Conceição e o mercado. "Jogador que não deixe dúvidas, senão não vale a pena"

Sérgio Conceição sublinha que o FC Porto só irá ao mercado em janeiro se tiver possibilidade de contratar um jogador que "não deixe dúvidas". Contratações para fazer número estão descartadas, à partida.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do FC Porto salienta que está "muito satisfeito" com o plantel, atualmente. Também por iso, admite que a abordagem ao mercado de inverno será muito cautelosa, depois de "experiências que não correram tão bem".

"Da minha experiência no FC Porto, se vem algum jogador tem de ser alguém que não deixe dúvidas e que não venha 'ok, acrescentar'. À exceção de uma lesão ou outra que possa haver, de uma necessidade urgente de algum lugar que nós pensamos que tem de ser reforçado nesse sentido, senão não vale a pena. Chegar a um contexto como o FC Porto, com uma exigência enorme, aqui não há essa capacidade de ir buscar alguém que teoricamente não deixe dúvidas", reconhece.

O mercado nacional está descartado, a não ser que, como referiu Sérgio Conceição, haja alguma necessidade premente: "No mercado nacional, o jogador que possa vir para aqui, quando ele começa a sentir o que é o FC Porto e a estar mais preparado para a nossa exigência diária, está a acabar o campeonato. Não vale a pena, sinceramente."



(em atualização)