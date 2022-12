FC Porto “tem de fazer o seu papel” com o Arouca e só depois pensar no Braga-Benfica

Chaínho, antigo médio do FC Porto, considera “imperativo ganhar” ao Arouca no reatar da Liga, sem se distrair com o Braga-Benfica.

Em entrevista a Bola Branca, reconhece, contudo, que “não será um jogo fácil”, já que os arouquenses estão a fazer "um bom campeonato”.

“É uma fase sempre difícil, a seguir às festas e agora depois de um Campeonato do Mundo, mas os jogadores estão cientes e acredito num FC Porto à imagem do que tem vindo a fazer: aguerrido, com qualidade e que comanda em casa”, diz.

O FC Porto recebe o Arouca na quarta-feira, quando está a oitos pontos do Benfica, que entra em campo apenas na sexta-feira, em Braga, num jogo tradicionalmente difícil. Chaínho sublinha que os dragões têm de “fazer o seu papel” primeiro.

“Claro que estão à espera do Braga-Benfica, mas primeiro terá de ganhar. Vai jogar antes e pode pressionar o Benfica. Ninguém pode tropeçar, porque o campeonato ainda vai ter muitas surpresas”, alerta, nesta entrevista à Renascença.

Chaínho acredita que o título ainda é possível. Os oito pontos de distância são dificuldade acrescida, mas o FC Porto ainda vai jogar na Luz, onde pode conseguir um bom resultado.

“Ainda estamos muito longe do fim. Esta fase é muito importante. Os jogadores têm de ligar já o chip, têm de olhar já para o campeonato. [Recuperar] oito pontos ainda é possível”, conclui.